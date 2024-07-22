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Gönyeli’de gençler tecrübe kazanacak

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Gönyeli’de gençler tecrübe kazanacak
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Gökhan KUZU
Süper Lige yeniden dönen Gönyeli’de bu sezon kadroda düşünülmeyen genç futbolcular kiraya verilecek.
Gönyeli Kulübü, tecrübe kazanması için forma giyebilecekleri bir takıma gitmeleri için Buray Sevil, Dennis faik Korgan ve Berkay Üstünçekicer'e izin verdi.
 
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