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Koloz ailesi yasta

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Koloz ailesi yasta
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Lefkoşa bölgesinin hızla gelişen bölgesi olan Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli’de sakin, çevresinde sevilen, sayılan tanınmış simalarından Emine Koloz, dün vefat etti.
71 yaşında hayata gözlerini yuman Emine Koloz’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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