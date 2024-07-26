Osman Turgut, 1 yıl daha Gençler Birliği’nde

Larnaka Gençler Birliği, sol kanat savunmacısı ve sol stoper Osman Turgut’u Mağusa Türk Gücü’nden kiralık olarak transfer etti

Süper Ligde 2024 – 2025 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Larnaka Gençler Birliği’nde transferler de sürüyor.

Larnaka Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü’nden transfer ettiği futbolcularına bir yenisini daha eklerken Osman Turgut’u yeniden kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon da kırmızı siyahlı formayı giyen Osman Turgut, yeni sezonda da Larnaka Gençler Birliği formasını terletecek.

