banner913
banner932
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
5 0
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
19 0
 
“Üç adaylı kurultay olacak”
“Üç adaylı kurultay olacak”
65 0
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
24 0
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
38 0
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
38 0
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
21 0
banner1032

Osman Turgut, 1 yıl daha Gençler Birliği’nde

banner1020

Larnaka Gençler Birliği, sol kanat savunmacısı ve sol stoper Osman Turgut’u Mağusa Türk Gücü’nden kiralık olarak transfer etti

banner974
Osman Turgut, 1 yıl daha Gençler Birliği’nde
banner971
Süper Ligde 2024 – 2025 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Larnaka Gençler Birliği’nde transferler de sürüyor.
Larnaka Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü’nden transfer ettiği futbolcularına bir yenisini daha eklerken Osman Turgut’u yeniden kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon da kırmızı siyahlı formayı giyen Osman Turgut, yeni sezonda da Larnaka Gençler Birliği formasını terletecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.