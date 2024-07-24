Dumlupınar yabancılarına imzalattı

Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig ekibi Tremeşeli Holding Dumlupınar yeni sezon öncesinde kadrosunda oynatmak için denediği iki yabancı futbolcuya imza attırdı. Dumlupınar kulübü Adewole Raheem Lawal ve Godwin Ime'ye bugün imzaları attırarak renklerine bağladı.
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