Kadir Erol, 1 yıllığına Çetinkaya’da

Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Lefkoşa’nın sarı kırmızılı ekibi Çetinkaya, Larnaka Gençler Birliği’nden Kadir Erol’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun transferini ise Gençler Birliği şu sözlerle duyurdu:
“Oyuncumuz Kadir Erol 1 yıllık kiralık transfer olarak 2024-2025 sezonunda Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde forma giyecektir. Kiralık Transferin hayırlı olmasını dileriz.”
Kadir Erol geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Tremeşeli Holding Dumlupınar forması giymişti.
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