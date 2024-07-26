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Kadir Erol, 1 yıllığına Çetinkaya’da

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Kadir Erol, 1 yıllığına Çetinkaya’da
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Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Lefkoşa’nın sarı kırmızılı ekibi Çetinkaya, Larnaka Gençler Birliği’nden Kadir Erol’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun transferini ise Gençler Birliği şu sözlerle duyurdu:
“Oyuncumuz Kadir Erol 1 yıllık kiralık transfer olarak 2024-2025 sezonunda Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nde forma giyecektir. Kiralık Transferin hayırlı olmasını dileriz.”
Kadir Erol geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Tremeşeli Holding Dumlupınar forması giymişti.
 
 
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