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Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak

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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2024 Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 28 Temmuz 2024 Pazar günü yapılıyor. Bu sezon 4 yarışlık takvim açıklayan ralli kulübü, sezonun üçüncü ralli sprint yarışını “Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla, İnönü’de gerçekleştirecek

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Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 28 Temmuz 2024 Pazar günü devam ediyor. İnönü’de hazırlanan etapta yapılacak yarış, “Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; Güven Sigorta, Oral Güvenlik Sistemleri, Cahit Necipoğlu, Zeki Basri Real Estate, Pernara Meyhanesi, Akyürek Mermer, ÇDM Kaporta, Çaplılar Ltd., Yababa Lastik Market, Biçentürk Restaurant, Kemerli Su Restaurant ve CYPKing İnternet’in de katkılarıyla yapılacak. Akşamüzeri 16.00’da başlayacak olan sprint rallisinde biri deneme olmak üzere 9,5 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 16.13 olarak belirlenirken ilk etap 17.03’de ve ikinci etap 17.53’da başlayacak. Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni yapılacak ve organizasyon sona erecek.
SERVİS ALANI PARKURUN BAŞINDA START VE ÖDÜL TÖRENİ PERNARA’DA
Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan etap, Lefkoşa-Mağusa yolu üzerinde İnönü kavşağından girince sağ tarafta hazırlandı. Start ve finiş noktası çok yakın olan etabın servis alanı da aynı bölgeye kurulacak. Start seremonisi ile ödül töreni ise Pernara Meyhanesi’nde yapılacak.
KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3 ve Sınıf R olmak üzere 4 sınıfta toplam 11 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta keyifli bir birincilik mücadelesi yaşanacak. Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ve Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisinin Skoda Fabia R5 ile yarışacağı Sınıf 2’de Zeki Demirdeş – Cihan Anıl Şahin ikilisi de Ford Fiesta R5 ile yarışacak. Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi, Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi ve Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisinin Mitsubishi Lancer EVO ile yarışacağı Sınıf 1’de Hakan Biricik-Mustafa Gezer ikilisi Subaru Impreza ile ve Mustafa Kemal Baran-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi Ford Fiesta Proto ile yarışacak. Sınıf 3’de yarışacak ekip Umut Sular-Mehmet Kaplan ikilisi olacak ve Sınıf R’de Tolga Güllü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.
 
Kayıt Listesi:
         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       Selen BİLGİMER Çeçilya BİLGİMERMitsubishi Lancer EVO VI  1
2       Ahmet ÖZERDEM Kani AVKIRAN        Mitsubishi Lancer EVO IX     1
3       Sadık BİLGİMER         Buse BİLGİMER Mitsubishi Lancer EVO IV     1
4       Zeki DEMİRDEŞ Cihan Anıl ŞAHİN        Ford Fiesta R5     2
5       Yusuf CAMBAZ Gökhan SANCAR        Mitsubishi Lancer EVO VI     1
6       Hakan BİRİCİK   Mustafa GEZER  Subaru Impreza   1
7       Cevdet ALPTÜRK        Mehmet ÇAĞLA Skoda Fabia R5   2
8       Umut SULAR      Mehmet KAPLAN        Ford Fiesta 3
9       Oktay ÇOCUK    Hüseyin ÇOCUK Skoda Fabia R5   2
10     Mustafa BARAN Gökhan BOLATCIOĞLU      Ford Fiesta Proto 1
11     Tolga GÜLLÜ     Niyazi YORGANCIOĞLU     CAN-AM   R
 
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