Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Kurnaz insanlar okumayı küçümserler. Basit insanlar ona hayran olurlar. Akıllı insanlarsa onu kullanırlar.” [Balzac]

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Ada Karanlığından Kaçış 2.5 -Turgül Tomgüsehan

Lambousa Prensesi - Bülent Dizdarlı

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün

A Journey to Find Delicious Carrots around Cyprus - Sıla Serin, Besime Erkmen, Ataç Tanay

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh

Yağmur Çiseliyor - Osman Balcıgil

Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel

4 Gün 3 Gece- Ayşe Kulin

Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak

Lambousa Prensesi – Bülent Dizdarlı



4 Gece 3 Gün – Ayşe Kulin



HAFTANIN KİTABI:

BAHAR NOKTASI – CAN YÜCEL



Olur mu sevmeden sevilmek!

Nefret ediyorum diyorsun, bana bundan büyük zulüm mü olur? Nefret, ama niye?

Yazık, yazık! Hangi kitaba baksam hep böyle, masalında da tarihinde de bir pürüz çıkıyor ille gerçek aşkın talihinde.

Tebrik ederim! Ben görmeyeli, maşallah ne edep, ne terbiye kalmış sende! Ardamarın çatla­mış senin, şekerim. Damarıma basıp beni de ken­dine benzetmek galiba niyetin. Seni gidi şunun bunun maşası, seni gidi piyasa kuklası!

Kalmadı mı bu âlemde o merhamet dedikleri haslet!

... o dedi­ğiniz diken üstünde ömrümü tüketeceğim, sevme­diğim bir duvara sarmaşık olacağıma.

Her büyüyen şey gibi aklın da bir çağı var, o çağa gelmedikçe, uslanmıyor insanlar. Ben de toydum, durulup oturmamıştı aklım, o yüzden de olmadık bir sevdaya kapıldım.

Biz kadınlar kav olmaya yaradılmışız, çakmak taşı olmaya değil. Kovalan­mak için halkolmuşuz, kovalamaya değil.

Koru moru dolaşacak hâlim mi var benim! Kor olmuşum yanıyorum ben zâten.

nefret ediyorum diyorsun, bana bundan büyük zulüm mü olur?

HAFTANIN YAZARI : Ayşe Erbulak Özgürdal





Bülent Dizdarlı'nın yeni romanı “”, Khora Yayınları tarafından yayımlandı. Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini bir araya getiren “”, genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyuyor.“Gece ertesi sabaha kavuştuğunda Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir dönem başlamıştı.”27 Mayıs 1960. Ülkedeki tüm vatandaşlar askerî darbe haberiyle uyanıyor sabaha. Sokaklarda tanklar, radyodan yükselen bültenler, düşmeyen telefonlar, ulaşılamayan dostlar...Usta romancı Ayşe Kulin, tek mekânda kurguladığı ve dört gün üç gecelik bir zaman dilimini kapsayan romanında, 1960 darbesini, okurunu sıradan görünen ama içinde hiç de sıradan olaylar yaşanmayan bir apartman dairesine konuk ederek anlatıyor. Her ayrıntısı incelikle işlenmiş Dört Gün Üç Gece, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin unutulmaz hadiselerinden birine farklı bir yöntemle, aşkla, ayna tutuyor.Ben ne kusur işlemiş olabilirim ki...Ayşe Erbulak 1900’lü yıllarda İstanbul Çengelköy’dedünyaya geldi.Günaydın, Güneş ve Sabah gazetelerinde çalıştıktan sonratekrar canlanan tiyatro aşkı O’na İstanbul Belediyesi ŞehirTiyatroları ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oynama imkânısağladı...Kadınların da stand-up yapabileceğini ispatlayabilmek içinyurt içinde ve dışında sahnelerde tek kişilik gösteriler yaptı.Duru Tiyatro’da da “NAFİLE DÜNYA” ve Tiyatro Kedi’deSERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI oyunlarında oynadı.Halen Tiyatro Kedi’nin MÜFETTİŞ , DAMADIM OLURMUSUN? Ve BİZ ÇAMLICA’NIN ÜÇ GÜLÜYÜZ oyunlarında rolalmaktadır.ÇOK ŞEKERLİ ÖLÜM, LİMONİ ÖLÜM, ÖDÜLLÜ ÖLÜM, DOKUZODA CİNAYETLERİ, ANNE BAK KİM GELDİ, CİNAYET SINIFIBAŞKANI adlı polisiye romanları ile yazar olarak da kendinikanıtladı. CİNAYET A.Ş. adlı gerilim romanı yedinci kitabıdırYazarlığının yanı sıra Norveçce – Türkçe çeviri ve ülkemizi ziyaret eden birçok yabancı yazara moderatörlük yapmaktadır.ERBULAK OYUNCULUK ve YAZARLIK EVİ, AJANS AYŞEERBULAK ve DAĞHAN KÜLEGEÇ YAYINLARI’nın kurucusuve yöneticisidir.2017 -2018 Tiyatro Sezonunda DAMADIM OLUR MUSUN?adlı oyunda sergilediği Fikret Becerir rolü ile EKİN YAZINDOSTLARI tarafından “EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU”ödülüne layık görülmüştür.Sanatçı bir ailenin mensubu olan Erbulak, evli ve 2 çocukannesidir.Yitirdiğimiz sanatçı Altan Erbulak’ın kızı, oyuncu DağhanKülegeç’in annesi, sanatçı Sevinç Erbulak’ın ablası ve sanatçıÖzden Özgürdal’ın eşidir.