Fatoş'la Kitap Dünyası

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Ada Karanlığından Kaçış 2.5 -Turgül Tomgüsehan
- Lambousa Prensesi - Bülent Dizdarlı
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery
- Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün
- A Journey to Find Delicious Carrots around Cyprus - Sıla Serin, Besime Erkmen, Ataç Tanay
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
- Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh
- Yağmur Çiseliyor - Osman Balcıgil
- Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel
- 4 Gün 3 Gece- Ayşe Kulin
- Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak
Lambousa Prensesi – Bülent Dizdarlı
Bülent Dizdarlı'nın yeni romanı “Lambousa Prensesi”, Khora Yayınları tarafından yayımlandı. Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini bir araya getiren “Lambousa Prensesi”, genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyuyor.
4 Gece 3 Gün – Ayşe Kulin
“Gece ertesi sabaha kavuştuğunda Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir dönem başlamıştı.”27 Mayıs 1960. Ülkedeki tüm vatandaşlar askerî darbe haberiyle uyanıyor sabaha. Sokaklarda tanklar, radyodan yükselen bültenler, düşmeyen telefonlar, ulaşılamayan dostlar...Usta romancı Ayşe Kulin, tek mekânda kurguladığı ve dört gün üç gecelik bir zaman dilimini kapsayan romanında, 1960 darbesini, okurunu sıradan görünen ama içinde hiç de sıradan olaylar yaşanmayan bir apartman dairesine konuk ederek anlatıyor. Her ayrıntısı incelikle işlenmiş Dört Gün Üç Gece, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin unutulmaz hadiselerinden birine farklı bir yöntemle, aşkla, ayna tutuyor.
HAFTANIN KİTABI: BAHAR NOKTASI – CAN YÜCEL
- Olur mu sevmeden sevilmek!
- Nefret ediyorum diyorsun, bana bundan büyük zulüm mü olur? Nefret, ama niye?
- Yazık, yazık! Hangi kitaba baksam hep böyle, masalında da tarihinde de bir pürüz çıkıyor ille gerçek aşkın talihinde.
- Tebrik ederim! Ben görmeyeli, maşallah ne edep, ne terbiye kalmış sende! Ardamarın çatlamış senin, şekerim. Damarıma basıp beni de kendine benzetmek galiba niyetin. Seni gidi şunun bunun maşası, seni gidi piyasa kuklası!
- Kalmadı mı bu âlemde o merhamet dedikleri haslet!
- ... o dediğiniz diken üstünde ömrümü tüketeceğim, sevmediğim bir duvara sarmaşık olacağıma.
- Her büyüyen şey gibi aklın da bir çağı var, o çağa gelmedikçe, uslanmıyor insanlar. Ben de toydum, durulup oturmamıştı aklım, o yüzden de olmadık bir sevdaya kapıldım.
- Biz kadınlar kav olmaya yaradılmışız, çakmak taşı olmaya değil. Kovalanmak için halkolmuşuz, kovalamaya değil.
- Koru moru dolaşacak hâlim mi var benim! Kor olmuşum yanıyorum ben zâten.
- nefret ediyorum diyorsun, bana bundan büyük zulüm mü olur?
- HAFTANIN YAZARI : Ayşe Erbulak Özgürdal
dünyaya geldi.
Günaydın, Güneş ve Sabah gazetelerinde çalıştıktan sonra
tekrar canlanan tiyatro aşkı O’na İstanbul Belediyesi Şehir
Tiyatroları ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oynama imkânı
sağladı...
Kadınların da stand-up yapabileceğini ispatlayabilmek için
yurt içinde ve dışında sahnelerde tek kişilik gösteriler yaptı.
Duru Tiyatro’da da “NAFİLE DÜNYA” ve Tiyatro Kedi’de
SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI oyunlarında oynadı.
Halen Tiyatro Kedi’nin MÜFETTİŞ , DAMADIM OLUR
MUSUN? Ve BİZ ÇAMLICA’NIN ÜÇ GÜLÜYÜZ oyunlarında rol
almaktadır.
ÇOK ŞEKERLİ ÖLÜM, LİMONİ ÖLÜM, ÖDÜLLÜ ÖLÜM, DOKUZ
ODA CİNAYETLERİ, ANNE BAK KİM GELDİ, CİNAYET SINIFI
BAŞKANI adlı polisiye romanları ile yazar olarak da kendini
kanıtladı. CİNAYET A.Ş. adlı gerilim romanı yedinci kitabıdır
Yazarlığının yanı sıra Norveçce – Türkçe çeviri ve ülkemizi ziyaret eden birçok yabancı yazara moderatörlük yapmaktadır.
ERBULAK OYUNCULUK ve YAZARLIK EVİ, AJANS AYŞE
ERBULAK ve DAĞHAN KÜLEGEÇ YAYINLARI’nın kurucusu
ve yöneticisidir.
2017 -2018 Tiyatro Sezonunda DAMADIM OLUR MUSUN?
adlı oyunda sergilediği Fikret Becerir rolü ile EKİN YAZIN
DOSTLARI tarafından “EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU”
ödülüne layık görülmüştür.
Sanatçı bir ailenin mensubu olan Erbulak, evli ve 2 çocuk
annesidir.
Yitirdiğimiz sanatçı Altan Erbulak’ın kızı, oyuncu Dağhan
Külegeç’in annesi, sanatçı Sevinç Erbulak’ın ablası ve sanatçı
Özden Özgürdal’ın eşidir.