“Üç adaylı kurultay olacak”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, kurultaya üç adayla gidileceğini söyledi ve aday olacak üç ismin; kendisi, Hasan Taçoy ve Ahmet M. Karavelioğlu olacağını bildirdi. Üstel, Bakan Amcaoğlu’nun ise görevine devam edeceğini belirtti

“Ulusal Birlik Partisi Kurultayına Türkiye’nin müdahalesini çağırmakla” suçlanan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “kurultaya 3 adayla gidileceğini” söyledi.

Üstel, müdahaleye maruz kaldığı iddia edilen Olgun Amcaoğlu’nun ise “Ekonomi ve Enerji Bakanı görevinden istifa etmeyeceğini, adaylık konusunda en doğru kararı vereceğine inandığını” söyledi.

Üstel, UBP Kurultayına aday olacak 3 ismin; kendisi, Hasan Taçoy ve Ahmet M. Karavelioğlu olacağını da açıkladı.

“AMCAOĞLU GÖREVİNİN BAŞINDADIR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun görevine devam edeceğini ve istifa etmeyeceğini belirten Üstel, Kıbrıs Türk Haber’e yaptığı açıklamada “Amcaoğlu ile yerel yönetimlerde aday olduğu günlere dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi kabinemde görevdedir ve halen de görevini yerine getirmektedir. İstifa edeceğini düşünmüyorum. Ben de kendisini görevden almak gibi bir niyetim yok. Aday olması için çevresinden bir baskı olduğu doğrudur ama kendisi bu konuda en doğru kararı verecektir” dedi.

Üstel, ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanı Şahap Aşıkoğlu’nun istifası ve basın aracılığıyla randevu talep etmesi hakkında da konuştu.

Aşıkoğlu'nun istifasının basın yoluyla yapılmasının uygun olmadığını söyleyen Üstel, istifa sürecinin tek yönlü bir mekanizma olduğunu ve Aşıkoğlu'nun istifa etmesi durumunda UBP'de bu görevleri yerine getirebilecek birçok kişinin bulunduğunu vurguladı.

21 Eylül’de yapılacak UBP kurultayında Hasan Taçoy ve Dr. Ahmet M. Karavelioğlu ile yarışacağını belirten Üstel, adaylık başvurularının henüz tamamlanmadığını ancak partililerin en uygun kararı vereceğini söyledi.

Üstel, partililerin beğenmediği veya eleştirdiği noktaları dikkatle dinlediklerini ve bu konularda düzenlemeler yapmak için planlamalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

