Türk Ocağı Süper Lig hedefi ile sahada

Türk Ocağı Limasol futbol takımı, yeni sezona hazırlık kapsamında dün Piabella Antrenman Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenman ile sezonu açtı.

Kulüp yönetimi, teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla gerçekleşen antrenman, büyük bir heyecan ve yüksek bir motivasyonla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde yardımcı antrenörler Serdar Özsönmezler ve İmur Kırcay eşliğinde ısınma ve kondisyon çalışmaları yapılırken, ikinci bölümde taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Teknik Direktör Orçun Volkan, yeni sezonda takımın hedeflerine ulaşması için çok çalışacaklarını ve eksik yerlere transferler yapıp, Türk Ocağı’nı hak ettiği yere Süper Lig’e çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

Futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekerken, yeni transferlerin de takıma hızlı bir şekilde uyum sağladığı görüldü.

Türk Ocağı Limasol, bu sezon ligde iddialı bir konumda yer almak ve Süper Lig’e dönmek için tüm gücüyle çalışmaya devam edecek.

