Ekmek yaşlandırıyor

Beyaz makarna, ekmek, pirinç gibi kalitesiz karbonhidratlar yaşlandırıyor

Kahvaltıda, akşam yemeklerinde sofralardan eksik olmayan bazı besinler sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Her gün milyonlarca insan tarafından severek tüketilen bu besinler yorgun, halsiz, bitkin hissetmenize sebep olabiliyor. Ayrıca sindirim sağlığını da bozabiliyor. Uzmanlara göre bu besinlerin acil olarak beslenme listesinden çıkarılması gerekiyor. Çünkü vücudun hızlı bir şekilde yaşlanmasına sebep olabiliyor.

Son yıllarda beslenme uzmanları ekmeğin zararlarından bahsediyor. Hatta kilo vermek ya da sağlıklı beslenme düzenine geçmek isteyenler karbonhidrat içermeyen besinleri tüketmeyi hedefliyor.

Beyaz un içeren ürünleri tüketmeyi bıraktığınızda vücudunuz daha dinç, sağlıklı ve zinde oluyor. World Of Statistics'in yaptığı çalışmaya göre, Türkiye açık ara dünya birincisi. Yılda kişi başına 199.6 kilo ekmek yiyoruz. Peki, ekmeğin vücudunuza etkisi neler? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

Sofralardan eksik olmayan ekmeğin sağlıklı olup olmadığına karşı aratırmalar sürüyor. Kimi sağlık uzmanları ekmek tüketilmesini önermezken kimisi de günlük karbonhidrat ihtiyacını ekmeklerden alabileceğinizi söylüyor. Ancak Türk halkını dünyadaki ülkeler arasında zirveye taşıyan ekmek tüketimi üzerindeki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.

Sofralardan eksik olmayan ekmeğin sağlıklı olup olmadığına karşı aratırmalar sürüyor. Kimi sağlık uzmanları ekmek tüketilmesini önermezken kimisi de günlük karbonhidrat ihtiyacını ekmeklerden alabileceğinizi söylüyor. Ancak Türk halkını dünyadaki ülkeler arasında zirveye taşıyan ekmek tüketimi üzerindeki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.

FAZLA GLUTEN AKNEYİ TETİKLEYEBİLİR

Cildinizde oluşan sivilce ve aknelerin sebebi tükettiğiniz ekmekten kaynaklı olabilir. Ciltte oluşan aknelere genellikle ekmekte bulunan gluten neden olur. Vücut gluteni salgılayamaz, bu nedenle bağırsak hasarına da neden olur.

SİNDİRİM SORUNLARI

Gluten, yukarıda bahsettiğimiz gibi, farklı sindirim sorunlarına neden olabilir. Tam tahıllı ekmek; önemli bir element olan lif içerirken, un ürünlerinde bu yoktur.

Günde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu normu elde etmek istiyorsanız, 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya yaklaşık 5 adet salatalık yemelisiniz.

KİLO ALIMI VE OBEZİTE

Ekmek yemeyi bırakanların %70'inden fazlası ilk 2 hafta içinde kilo verir. Orta boy bir dilim ekmek 0,6 gram lif içerir ve diğer bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatadan bile daha yüksektir.

Hamur işlerinde bulunan nişasta, sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına giren glikoza dönüşür. Bu da kısa sürede acıkmanıza neden olacağı anlamına gelir. Bu durumda daha sık yemek yeme ihtiyavı hissedersiniz ve kilo alımı kaçınılmaz olur.

Hamur işlerinde bulunan nişasta, sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına giren glikoza dönüşür. Bu da kısa sürede acıkmanıza neden olacağı anlamına gelir. Bu durumda daha sık yemek yeme ihtiyavı hissedersiniz ve kilo alımı kaçınılmaz olur.

İşte ekmek tüketmenin vücuda zararları;

VÜCUDU HIZLI YAŞLANDIRIYOR

Beyaz makarna, ekmek, pirinç gibi kalitesiz karbonhidratlar yaşlandırıyor. Hamur işleri de kalitesiz karbonhidrat içerir. Vücuda faydası olmadığı gibi yedikçe acıktırmak ve yaşlandırmak gibi etkileri de vardır.

Özellikle beyaz ekmek gibi işlenmiş türler, yüksek miktarda rafine karbonhidrat içerir. Bu, kan şekerinde ani yükselmelere ve düşmelere yol açabilir ve zamanla insülin direncine neden olabilir.

ŞİŞKİNLİK, YORGUNLUK

Ekmekte bulunan gluten, çölyak hastalığı veya gluten hassasiyeti olan bireylerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Gluten intoleransı olan kişilerde, glutenli ekmek tüketimi sindirim sorunları, şişkinlik ve yorgunluğa neden olabilir.

DÜŞÜK BESİN DEĞERİ

İşlenmiş beyaz ekmek, lif ve bazı besin maddelerini kaybetmiş olabilir. Lif ve diğer besin maddelerinin eksikliği, sindirim sorunlarına ve genel sağlık sorunlarına yol açabilir

DAHA FAZLA AÇIKLIK HİSSİ

Rafine ekmekler, kan şekerinde hızlı yükselmelere neden olabilir, bu da enerjinin hızla düşmesine ve daha fazla açlık hissine yol açabilir. Bu durum, özellikle diyabet riski taşıyan bireylerde sorun olabilir.

MİNERAL VE VİTAMİN KAYBI

İşlenmiş ekmekler, bazı vitamin ve mineralleri kaybetmiş olabilir ve ek besin alımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Tam tahıllı ekmekler bu konuda daha besleyici olabilir.

