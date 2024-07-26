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Bahadır, Forest’le devam ediyor

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Bahadır Göçben, ailesi ve yuvası dediği Küçük Kaymaklı’da futbol yaşantısına devam edecek

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Bahadır, Forest’le devam ediyor
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Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı’nın önemli oyuncularından Bahadır Göçben, yuvada kaldı. Daha önce Kulüp tarafından yapılan açıklamada satış listesine konulduğu duyurulan Bahadır Göçben’in kulüp ve futbolcu arasında yapılan görüşmelerin ardından takımda kalmaya karar verdiği açıklandı.
Küçük Kaymaklı’nın açıklaması şöyle: “Kulübümüz futbolcularından Bahadır Göçben ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bir anlaşmaya varmış bulınmaktayız. Bahadır Göçben önümüzdeki sezon yuvası olan Küçük Kaymaklı’nın başarısı için ter dökecektir. Hem futbolcumuz hem de kulübümüze hayırlı olmasını dileriz”
 
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