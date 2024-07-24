Saran ailesi yasta

Doğancı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen İzmir’li olan ve uzun yıllardan beridir Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Doğancı köyü sakinlerinden Mazlum Saran bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Uzun bir süreden beridir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Saran, bu sabah yaşam mücadelesi kaybederek hayata veda etti.

Saran’ın cenazesi yarın Doğancı Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Doğancı Kabristanlığına defnedilecek.

