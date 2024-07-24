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Saran ailesi yasta

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Saran ailesi yasta
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Doğancı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen İzmir’li olan ve uzun yıllardan beridir Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Doğancı köyü sakinlerinden  Mazlum Saran bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Uzun bir süreden beridir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Saran, bu sabah yaşam mücadelesi kaybederek hayata veda etti.
Saran’ın cenazesi yarın Doğancı Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Doğancı Kabristanlığına defnedilecek.
 
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