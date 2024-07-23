Atoll bu sezon Yeşilova’nın sponsoru

İbrahim DALOĞLU
Alsancak Yeşilova 2024-25 futbol sezonu için Atoll Development ile ana sponsorluk anlaşmasına vardı.
Yeşilova Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla bu sponsorluk duyuruldu.
Kulübün paylaşımı şöyle:
“Ana Sponsorumuz Atoll Development ile bu sezon daha güçlüyüz.
Ayrıca Atoll Development Direktörü İlker Metin Kulübümüzün Eş Başkanı olarak aramıza katılmıştır. Sn. İlker Metin'e yaptığı katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ederiz.”
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