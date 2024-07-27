Şüpheli ölüm

Çatalköy'de yaşayan İngiliz uyruklu 57 yaşındaki Andrew Paul Cullen, ölü olarak bulundu. Cullen’in boğazında kesik olduğu ve olayın intihar ya da cinayet olabileceği öğrenildi



İngiliz uyruklu Cullen’in cansız bedeni dün saat 10.00 sıralarında kaldığı evin havuz kenarında bulundu.

Andrew Paul Cullen’in boğazında kesik olduğu ve olayın intihar ya da cinayet olabileceği öğrenildi.

Polis Olay Yeri İnceleme ekibi, söz konusu evde ve bölgede soruşturma başlattı.



Çatalköy bölgesinde Buffavento villaları olarak bilinen bölgedeki evlerin birinde, 57 yaşındaki Andrew Paul Cullen ölü bulundu.İngiliz uyruklu Cullen’in cansız bedeni dün saat 10.00 sıralarında kaldığı evin havuz kenarında bulundu.Andrew Paul Cullen’in boğazında kesik olduğu ve olayın intihar ya da cinayet olabileceği öğrenildi.Polis Olay Yeri İnceleme ekibi, söz konusu evde ve bölgede soruşturma başlattı.