Gümüştaş kalbine yenildi

Gazimağusa’da sakin 52 yaşındaki Coşkun Gümüştaş dün “kalp krizi” nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Gümüştaş, dün saat 13.15 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Gümüştaş’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

