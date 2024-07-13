Polisiye olaylar

Girne’de bıçaklı şahıs rahatsızlık verdiği için tutuklandı

Girne’de bir otelde, alkol tesiri altında, bıçak da sallayarak rahatsızlık veren 44 yaşındaki A.S. (E) tutuklandı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, söz konusu şahıs, bugün saat 04.00'te 323 miligram alkol tesiri altında, Girne’deki bir otele girerek, yüksek sesle bağırıp çağırdı, otelin resepsiyon bölümünde gelişi güzel bıçak sallayarak, ardından bir otel odasının kapısına ve ahşap masaya zarar verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de hırsızlık



Gönyeli’de dün bir apartmandan araç kontak anahtarı çalındı. Polis, meselede zanlı olarak görülen A.A.'yı (E-26) tutukladı. Soruşturma devam ediyor.

-Akova’da ev açma...Bir kişi tutuklandı

Akova’da önceki gün bir evden 20 bin TL, 700 ABD doları ve 50 euro nakit para çalınması olayıyla ilgili, meselede zanlı olarak görülen 62 yaşındaki R.U.(E) tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde bahse konu şahsın, ülkede ikamet izini olmadığı da tesit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Çalışma izni vaadiyle dolandırıcılık

Gönyeli’de F.D.’nin (E-23), yurt dışında bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkarıp iş bulacağı yönünde beyanda bulunarak, dolandırmak kastıyla anlaştığı şahıstan sahtekarlıkla para temin etmesi meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.D.(E-23), D.B.(E-22) ve M.A.(E-23) tutuklandı.

Haziran ayı içinde meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

-Girne’de eğlence mekanları denetlendi...3 işyeri işletmecisine yasal işlem başlatıldı

Girne’de, eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde, bir işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu ve müzik izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, iki işletmenin de mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Söz konusu işyeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa'da ev yangını



Lefkoşa’da Surlariçi’nde dün, bir ikametgahın mutfağında, piknik tüpünün üzerinde yemek pişirildiği sırada, tüpte oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında mutfak dolapları ve piknik tüpü zarar gördü.

