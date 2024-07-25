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Sevenlerini yasa boğdu

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Sevenlerini yasa boğdu
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden, sevilen, sayılan müstesna kişilik Mustafa Türkmen bugün vefat etti.
Türkmen’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi Cumartesi günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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