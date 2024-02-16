Holguin: “Eksik olan güveni yeniden inşa etmek çok önemli”

Birçok kişinin çeşitli müzakere girişimleri sonrasında biriken hayal kırıklığının düzeyinin “son derece anlaşılabilir” bir durum olduğunu belirten Holguin, bir gelecek inşa etmenin temel koşulu olan güvenin “ciddi biçimde eksik” olduğuna işaret ederek, güvenin yeniden inşa edilmesinin “çok önemli” olduğunu vurguladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Genel Sekreter tarafından göreve atanmasının ardından Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’a yaptığı ziyaretleri sonrasında tarafların kartlarını masaya koyduğunu söyledi.

Birçok kişinin çeşitli müzakere girişimleri sonrasında biriken hayal kırıklığının düzeyinin “son derece anlaşılabilir” bir durum olduğunu belirten Holguin, bir gelecek inşa etmenin temel koşulu olan güvenin “ciddi biçimde eksik” olduğuna işaret ederek, güvenin yeniden inşa edilmesinin “çok önemli” olduğunu vurguladı.

Holguin, mart ayının ilk haftasında Londra'yı, ardından yeniden Kıbrıs’ı ziyaret ederek, liderlerin yanı sıra siyasi parti liderleri, ticaret odaları, sosyal ve ekonomik sektörlerin temsilcileriyle de buluşmayı ümit ettiğini söyledi.



“Adaya ilk ziyaretimi oldukça tatmin edici bir şekilde gerçekleştirdim”



Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcülüğünün duyurduğu BMGS’nin Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin talimatı doğrultusunda, adaya yaptığı ilk ziyaretin “oldukça tatmin edici bir şekilde” gerçekleştiğini belirtti. Holguin, daha sonra garantör ülkelerden ikisinin başkenti Atina ve Ankara'yı ziyaret ettiğini kaydetti.



"Dinlemeye devam etmek istediğim birçok önemli kritik ses var”



Adadaki temaslarında amacının Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerle ilk teması kurmak ve sivil toplum aktörleri, eski müzakereciler, uluslararası toplum temsilcileri, gençler, akademisyenler ve diğer uzmanları dinlemek olduğunu belirten Holguín, “Farklı bakış açıları, durumun karmaşıklığına dair anlayışımı zenginleştirdi ve dinlemeye devam etmek istediğim birçok önemli kritik ses var” dedi.



Bir sonraki ziyareti mart ayının ilk haftasında.. Önce Londra, sonra yeniden Kıbrıs



Bir sonraki Kıbrıs ziyaretini, garantör ülkelerle temasları tamamlamak üzere mart ayının ilk haftasında Londra'ya yapacağı ziyaretin ardından gerçekleştireceğini belirten Holguín, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerle tekrar görüşmesinin yanı sıra siyasi parti liderleri, ticaret odaları, sosyal ve ekonomik sektör temsilcileriyle buluşmayı umduğunu kaydetti.



“Bu işi büyük bir heyecan ve kararlılıkla yapıyorum”



Kolombiyalı diplomat, açıklamasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Ortak zemin arayışı, karar vericilerle yapılan görüşmelerde yeni soruların üretilmesine olanak tanıyan dikkatli bir dinlemeyi gerektirir. Doğal olarak her anlaşmazlıkta olduğu gibi, kartlar masaya konuluyor. Birçok kişinin çeşitli müzakere girişimleri sonrasında biriken hayal kırıklığının düzeyi son derece anlaşılabilir bir durumdur. Bu nedenle bir gelecek inşa etmenin temel koşulu olarak, ciddi biçimde eksik olan güveni inşa etmek çok önemlidir” dedi.

Holguin açıklamasında ayrıca, “spekülasyonlardan kaçınmanın” önemli olduğunu belirterek, medyaya, anlayışları ve sabırları için teşekkür etti. Holguin, “İhtiyatlı ve mümkün olan her şeyi paylaşmaya kararlıyım. Bu işi büyük bir heyecan ve kararlılıkla yapıyorum” dedi.

