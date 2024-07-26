Değirmenlik, yabancılarını belirledi

Miracle Değirmenlik yeni sezonda kadrosunda yer alacak yabancı oyuncuları belirledi

Süper Lige yeniden dönen Miracle Değirmenlik, yabancı transferinde elini çabuk tutarak 3 yabancısını da belirleyerek imzalarını attırdı. İlk olarak İbrahima Balde ile anlaşma sağlayan Değirmenlik Kulübü dün iki futbolcuya daha imza attırarak yabancılarını belirlemiş oldu.Sezon öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik geçtiğimiz hafta adaya getirdiği yabancı oyuncu Josh Shonibare dün anlaşma sağlayarak oyuncuya resmi imzayı attırdı. Oyuncu ve menajeri ile bir araya gelen Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan Josh Shonibare ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz hafta takımın sezon açılışına dahil olan Josh, yeni sezonda Miracle Değirmenlik takımın formasını attığı imza ile giymiş olacak.23 Temmuz Salı günü adaya getirdiği yabancı futbolcu Kevin Mayi ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik az önce oyuncu ile resmi sözleşmeye imza attı. İbrahima Balde ve Josh Shonibare’den sonra üçüncü yabancı kontenjanını KevinMayi’den yana kullanan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik, oyuncu ve menajeri ile dün bir araya geldi. Başkan Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Hakan Törehan, Kevin Mayi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Miracle Değirmenlik’in 2024-25 sezonu yabancı oyuncuları İbrahima Balde, Josh Shonibare ve Kevin Mayi olmuş oldu.