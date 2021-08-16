Sezay Ervandar sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Öğretmen Ebru Ervandar'ın babası Sezay Ervandar bugün hayata gözlerini yumdu.
Sezay Ervandar'ın yarın sabah saat 9.30'da kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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