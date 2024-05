Yeşilova-Gençler Birliği maçı hükmen Gençler Birliği lehine olabilir

AKSA Süper Lig'in bugünkü son hafta maçları oynanırken Yeşilova- Pera Larnaka Gençler Birliği karşılaşmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Yeşilova takımı müsabaka listesine yazılma hakkı bulunmayan Tamer Cem Haddur'u işleyince 1-1 sona eren maçın hükmen Gençler Birliği lehine karar alınabilme durumu ortaya çıktı. Bu durumda play out hattında Gençler Birliği yerine Yenicami takımı olacak.

Tamer Cem Haddur 2007 yılı doğumlu ve 25 Ocak 2022 tarihinde Alsancak Yeşilova kulübüne lisans çıkardı.

Genç futbolcu U16 ve A2 takımlarında iki sezon forma giymesine rağmen altyapılarda üç yılı tamamlamadığı için A takımda Yerli Yabancı Statüde yer alamıyor.

Bundan önceki haftalarda da Yeşilova A takımı kadrosunda bulunan ancak itiraz gelmediği için sıkıntı yaşanmayan, maçları tescil edilen Yeşilova'da bu gelişme bugün Pera Larnaka Gençler Birliği yöneticilerinin araştırmasıyla ortaya çıktı. Durumu tespit eden ve Pazartesi günü Futbol Federasyonu’na itirazda bulunulacağını belirten G.Birliği için play out oynamama umut ışığı ortaya çıktı.

Bu maçı hükmen kazanması durumunda Pera Larnaka Gençler Birliği 40 puana yükselecek. Yenicami 37 puanda bulunduğundan 11.sıraya inerek play out maçları oynamak durumunda kalacak.