Devlet Piyangosunun büyük ikramiyesi teslim edildi

Devlet Piyangosu 23 Nisan çekilişinin büyük ikramiyesi olan 2.5 milyon TL, kazananın temsilcisine teslim edildi.
Başbakanlık Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, 2.5 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi bilet sahibi adına Capital Bankası Gönyeli Şube Müdürü Ahmet Sertuğ teslim aldı. İkramiyeyi kazanan 27284 numaralı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılmıştı.
Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp ikramiyeyi teslim ederken yaptığı konuşmada, 15 Mayıs da gerçekleşecek olan çekilişin büyük ikramiyesinin 1 Buçuk Milyon TL olduğunu ve biletlerin de satışta olduğunu belirtti.
Açıklamada, Piyango biletlerinin Devlet Piyangosu’nun sitesinden, piyangolar.gov.ct.tr adresinden kontrol edilmeden atılmaması tavsiyesinde bulunuldu.
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