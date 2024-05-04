A2 Süper Lig 30. hafta sonuçları

Çetinkaya – Dumlupınar, 2 – 4
Yenicami – Mağusa Türk Gücü, 0 – 8
Küçük Kaymaklı – Cihangir, 2 – 0
Alsancak Yeşilova – Larnaka Gençler Birliği, 2 – 2
Lefke – Karşıyaka, 2 – 0
Mesarya – Yeniboğaziçi, 1 – 5
Türk Ocağı – Gençlik Gücü: 1 – 2
Göçmenköy – Doğan T.B: 2 – 0
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