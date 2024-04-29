Taşlı ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından olan Mustafa Taşlı bugün vefat etti.

Taşlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerimi yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

