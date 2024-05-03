Elemelerin zirvesi Kurtuluş Lisesi’nin

Gençler Atletizm Eleme Yarışmalarında Liseler finallerde yer alabilmek adına 2-3 Mayıs tarihlerinde Atatürk Stadı’nda düzenlenen yarışlarda mücadele ederken, Erkekler ve kızlarda Kurtuluş Lisesi elemeleri birinci olarak tamamladılar

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-24 Öğretim Yılı Gençler Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Liseler finallerde yer alabilmek adına 2-3 Mayıs tarihlerinde Atatürk Stadı’nda düzenlenen yarışlarda mücadele ettiler. Erkekler ve kızlarda Kurtuluş Lisesi elemeleri birinci olarak tamamlama başarısı gösterdi. Erkeklerde ve kızlarda Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) ikinciliği elde ederken, erkekler üçüncüsü Namık Kemal Lisesi, kızlar üçüncüsü ise İskele Evkaf Türk Maarif Koleji oldu. Gelecek hafta yapılması planlanan final yarışlarına katılmaya hak kazanan okullar şu şekilde:



Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi 869 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 820 Puan

3. Namık Kemal Lisesi 698 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji 680 Puan

5. Lefkoşa Türk Lisesi 679 Puan

6. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 652 Puan

7. Erenköy Lisesi 651 Puan

8. Lapta Yavuzlar Lisesi 637 Puan



Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi 553 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 466 Puan

3. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 408 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji 361 Puan

5. Namık Kemal Lisesi 338 Puan

6. Lefkoşa Türk Lisesi 313 Puan

7. Girne Amerikan Koleji 285 Puan

8. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 269 Puan



