Başpiskopos: “Kıbrıs Helenizm’in son kalesidir, düşerse…”

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, “Kıbrıs Helenizm’in son kalesidir. Kıbrıs düşerse Yunanistan’ın tamamı yıkılmaya başlayacak” dedi.

Yeorgios, Paskalya yortusu sebebiyle Simerini’ye verdiği özel söyleşide, Hz. İsa’nın diriliş mesajının “Tanrı’nın son mesajının haç değil diriliş olduğunu, bu mesajın 'Kıbrıs Helenleri' diye andığı Rumlar için de aynı olduğunu" söyledi. Yeorgios, “Ne kadar işkence çeksek de, ne kadar muzdarip olsak da diriliş mutluğuna, vatanımızın kurtuluş yolunda yürüyeceğiz.” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin değişmez hedefinin Kıbrıs’ın tamamını Türkleştirmek olduğu” iddiasını da yineleyen Yeorgios, “Halk da, siyasi liderlik de Türkiye’nin, sorunumuza bir çözüm bulmak için bizden yeni tavizler istemekle kalmayacağını anlamalı. Türkiye ülkenin tamamını Türkleştirmek hedefiyle tezlerini bize dayatmak istiyor.” dedi.

Yeorgios, Yunan hükümetinin, Türkiye ile diğer anlaşmazlık konularını çözmek ve Kıbrıs sorununu bir kenara bırakmak istediğini söyledi. “Kıbrıs, Helenizm’in son kalesidir. Kıbrıs düşerse, Yunanistan’ın tamamı yıkılmaya başlayacak. Sıra Ege’ye, adalara, Trakya’ya, Makedonya’ya da gelecek, aldanmayınız.” ifadesini kullanan Yeorgios “Kıbrıs, ulusun bir parçasıdır ve buradaki Helenizm’i ayakta tutmak için ulusun tamamıyla birlikte aynı safta durmak istiyoruz.” dedi.

Başpiskopos Yeorgios, Rum Ortodoks Kilisesi'nin “yüzyıllarca halkın ulusal şuurunu ve dini kimliğini ayakta tutmuş” bir kurum olarak Kıbrıs sorununda ve diğer büyük konularda da söz hakkı olması gerektiğini savundu.

