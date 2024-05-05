YDÜ U20 farklı galip

Basketbol Alt Liglerine üç maçla devam edildi.
U20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Aksu’yu 91-61 mağlup etti.
U 16 kadınlarda Levent
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde oynanan maçta Levent Gelişim, Koopspor karşısında 61-41 galip geldi.
Nefes kesen maç Adaspor’un: 58-59
Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Adaspor deplasmanda Soyer Aksu’yu 59-58 mağlup etti.
Baştan sona çekişme içinde geçen maçın don anlarına taraflar 58-58 berabere girdi.
Adaspor son hücumda faul kazandı yapılan atışın birini kazanarak maçı 59-58 kazandı.
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