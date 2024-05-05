YDÜ U20 farklı galip

Basketbol Alt Liglerine üç maçla devam edildi.

U20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Aksu’yu 91-61 mağlup etti.



U 16 kadınlarda Levent

Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde oynanan maçta Levent Gelişim, Koopspor karşısında 61-41 galip geldi.



Nefes kesen maç Adaspor’un: 58-59

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Adaspor deplasmanda Soyer Aksu’yu 59-58 mağlup etti.

Baştan sona çekişme içinde geçen maçın don anlarına taraflar 58-58 berabere girdi.

Adaspor son hücumda faul kazandı yapılan atışın birini kazanarak maçı 59-58 kazandı.