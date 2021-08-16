TMT efsanelerinden Merter yarın defnedilecek

Kıbrıslı Türklerin ilk örgütlenme dönemlerinin aktif isimlerinden ve TMT döneminde birçok görevler üstlenen Mesut Meter Tatlısu’da geçtiğimiz Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirmesinin ardından yarın defnedilecek.

Rauf Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı sürecindeki ilk özel kalem müdürü, tiyatro ve radyo oyunları sanatçısı, Mersin Temsilciliği kurucusu Mesut Merter’n ölümü mücahit arkadaşlarını yasa boğdu.

Aslen Yiğitler (Arçoz) olan ancak uzun zamandır Tatlısu'da ikamet eden ve UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun kayınbabası da olan Mesut Merter yarın saat 12.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.