Yıldız Erkek Voleybol Takımımız Türkiye Finallerine yükseldi

Mersin'de devam eden Türkiye Alt Yapı Voleybol Şampiyonası Yarı Final musbakaları ikinci gününde Yıldız Erkek Voleybol Takımımız Muğla Milas Takımını 3-2 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamlayarak son 16 takımın mücadele Türkiye Finallerine yükseldi. Takımız müsabakada 2-1 geriye düşmesine rağmen 4. ve 5. sette müthiş bir performans gostererek müsabakadan 3-2 galip ayrlılmasını bildi.Türkiye Finalleri 15-21 Mayıs tarihlerinde Aksaray da düzenlenecek.
Yıldız Kız Takımımız bugün oynamış olduğu müsbakada Antalya 07 Mega Takımına 3-0 mağlup oldu . Takımımız yarın son müsabakasında Saat 10.00 da Aydın Söke Takımı ile oynayacak.
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