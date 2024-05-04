Yıldız Erkek Voleybol Takımımız Türkiye Finallerine yükseldi

Yıldız Erkek Voleybol Takımımız son 16 takımın mücadele edecegi Türkiye Finallerine yükseldi

Mersin'de devam eden Türkiye Alt Yapı Voleybol Şampiyonası Yarı Final musbakaları ikinci gününde Yıldız Erkek Voleybol Takımımız Muğla Milas Takımını 3-2 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamlayarak son 16 takımın mücadele Türkiye Finallerine yükseldi. Takımız müsabakada 2-1 geriye düşmesine rağmen 4. ve 5. sette müthiş bir performans gostererek müsabakadan 3-2 galip ayrlılmasını bildi.Türkiye Finalleri 15-21 Mayıs tarihlerinde Aksaray da düzenlenecek.

Yıldız Kız Takımımız bugün oynamış olduğu müsbakada Antalya 07 Mega Takımına 3-0 mağlup oldu . Takımımız yarın son müsabakasında Saat 10.00 da Aydın Söke Takımı ile oynayacak.