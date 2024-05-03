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Satrançta büyük başarı

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Hüseyin Can Ağdelen satrançta ‘Uluslararası Usta’ ünvanını almaya hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk sporcu oldu

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Satrançta büyük başarı
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26 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan 2. Uluslararası Açık Baf Satranç Şampiyonasına Kıbrıslı Türkler damgasını vurdu.
A kategorisinde (ELO 1900 üstü) yarışan Hüseyin Can Ağdelen 3. IM (Uluslararası usta) normunu alarak KKTC’nin ilk Uluslararası Ustası oldu.
Satranç sporunda Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen FM (Fide Master) unvanın daha önce kazanmış olan Hüseyin Can Ağdelen, IM (Uluslararası Usta) ünvanını ülkemiz adına kazanan tek sporcu oldu.
Bir büyük başarıda Emir Tumburi’den geldi. B kategorisinde (ELO 1900 altı) yarışan sporcumuz 9 turda 7.5 puan alarak ŞAMPİYON oldu
Melin Soyer B katagorisi kadın ve U16 kategorisinde Destina Çıka U14 kategorisinde, Hatice Haklıgil U8 kategorisinde Şampiyon olarak üstün başarı gösterdiler Kadınlar genel kategorisinde Eylül Güneş 2. Destina Çıka 3. oldu.
U16 kategorisinde Tuğra İstillozlu 2. olurken, KKTC den katılan 21 sporcu başarılı sonuçlar alarak, ELO puanlarını yükseltiler.
 
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