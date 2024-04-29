Sütlüce bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Sütlüce bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Sütlüce köyünün sevilen siması Şahsine Bekiroğlu dün hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi bugün Sütlüce Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı’na defnedildi.
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