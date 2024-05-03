Sevenlerini üzdü

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakinlerinden Ahmet Taşkın Doğaner dün vefat etti.
Doğaner’in cenazesi, bugün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’na defnedildi.
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