Şenyiğit ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Mehmetçik (Galatyalı) olup uzun yıllardan beridir Gazimağusa’da yaşımını sürdüren Rahmi Şenyiğit bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Şenyiğit’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Mehmetçik Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Mezarlığı’na defnedilecek.

