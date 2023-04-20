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Pınardan ailesinin acı günü

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Pınardan ailesinin acı günü
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Mesarya bölgesinin şirin köylerinden olan Pınarlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pınarlı köyünün çınarlarından sevilen, sayılan sima Behai Pınardan bugün vefat etti.
Pınardan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi üzüntüye boğdu.
Behai Pınardan’ın cenazesi bugün Pınarlı Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasında Pınarlı Kabristanlığı’na defnedildi.
 
 
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