Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, belediye personelinin bayramını kutladı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi’ne ait tüm birimleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi’ne ait tüm birimleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

-Uluçay

Ziyaretlerinde bayramların önemine vurgu yapan Uluçay, küslüklerin sona ermesi, yakınlar ve aileyle kucaklaşmak için bayramların vesile olduğunu belirtti.

Daha güçlü bir Gazimağusa Belediyesi için belediye meclisiyle birlik ve beraberlik içinde dört elle çalışıldığını ifade eden Uluçay, personelin de bu yönde çaba ve gayretinin farkında olduğunu belirterek, tüm personeli tebrik etti.

-“İlk hedef yatırımların tamamlanması…”



Ziyaretlerinde personelle sohbet ederek sorunları da dinleyen Uluçay, ilk hedefin, çalışanın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlanması olduğunu kaydetti. Süleyman Uluçay, temmuz ayına kadar yatırımlardaki geriliğin giderilerek, normale dönülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Başkan Uluçay, önceliğin sağlık olduğuna vurgu yaparak, tüm Gazimağusa Belediyesi personelinin sağlık, huzur ve mutluluk içerinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Uluçay’a bayramlaşma ziyaretlerinde eşlik eden Asbaşkan Hüseyin Manik, Yedek Asbaşkan İbrahim Köroğlu ve Meclis Üyesi Şükrü Demirbaş da, Mağusa’nın güzelleşmesi için belediye personeli ve meclis üyelerinin dört elle çalıştığını ifade ederek, personele çabalarından dolayı teşekkür etti.

Asbaşkan Manik ve Belediye Meclis Üyeleri, tüm Gazimağusa Belediyesi personelinin bayramını kutlayarak, huzur içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluçay’a bayram ziyaretinde, CTP Belediye Meclis Üyesi Asbaşkan Hüseyin Manik, UBP Belediye Meclis Üyesi Yedek Asbaşkan İbrahim Köroğlu ve YDP Belediye Meclis Üyesi Şükrü Demirbaş ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen eşlik etti.