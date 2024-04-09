Pehlivan ailesi yasta

Gazimağusa’nın sevilen simalarında olan Salper Pehlivan, hayatını kaybetti.
Pehlivan, bugün Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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