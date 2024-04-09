Girne’de 4 apartman çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Girne'de 20 Temmuz Stadyumu Bölgesinde Şht Kemal Selim Sokak üzerinde bulunan yapım aşamasında bulunan bir inşaatın bodrum temelinde oluşan toprak kayması çevresinde tehlike yarattı.
Toprak kayması sonucu etrafında bulunan dört apartman çökme tehlikesine karşı tahliye ediliyor. Söz konusu yol trafik akışına kapatıldı.
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