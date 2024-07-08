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Mustafa Adaoğlu vefat etti

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Ülkemize ve KKTC siyasetine büyük emekleri olan İçişleri Bakanlığı, Gazimağusa Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini yürütmüş olan Mustafa Adaoğlu, 85 yaşında hayata veda etti

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Mustafa Adaoğlu vefat etti
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Eski bakanlardan, milletvekillerinden, eski Gazimağusa Belediye Başkanı ve Demokrat Parti’nin ilk Genel Başkanı Mustafa Adaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Emekli öğretmen de olan Adaoğlu, dün Lala Musafa Paşa Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
1939 yılında Nergisli köyünde doğan Adaoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca, ekonomi ve psikiyatri eğitimi de gördü.
1961-1980 yılları arasında, Baf Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Mağusa Canbulat Lisesi’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı.
1980’de Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na seçildi. 23 Haziran 1985 ve 6 Mayıs 1990 tarihli seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi. 1989-1990 yıllarında, İskan Bakanlığı yaptı. 
1 Ekim 1993’te milletvekilliğinden istifa etti. 12 Aralık 1993’te yapılan erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Adaoğlu’nun görevi 18 Aralık 1998’de sona erdi.
Temmuz 1992'de  UBP'den  istifa  ederek  Demokrat Parti’nin kuruluşunda yer aldı. Adaoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.
 
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