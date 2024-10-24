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Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi, kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama sürecine başlanacağını duyurdu.

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Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
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LTB’den yapılan açılamada, Mehmet Akif Caddesi ve Gültekin Şengör Sokak’ta (Dereboyu) yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları sonrasında iki aylık sürede gerçekleştirilen boru testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, 26 Ekim Cumartesi sabahı saat 05.00’te asfaltlama ön hazırlığı için asfalt kemirme ve temizlik işlemlerinin başlatılacağı, bu nedenle de her iki alanda trafiğin kontrollü bir şekilde verileceği vurgulandı.
 
27 Ekim Pazar günü ise kalıcı asfalt döküm işlemi gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, bu işlem sırasında trafik akışının Lefkoşa Türk Belediyesi Trafik Şubesi tarafından kontrollü bir şekilde yapılacağı belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca, kanalizasyon çalışmaları yapılan Bedrettin Demirel Caddesi’nde de boru testlerinin tamamlanmasının ardından kalıcı asfaltlama çalışması yapılacağı kaydedildi.
 
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