Binatlı’da sancılı günler

Birinci Lig ekiplerinden Binatlı’daantrenör Erdoğan Emiroğulları ve kaleci antrenörü Mustafa Dağman görevinden istifa ederken TC'li oyuncu adayı terk etti. Yönetim istifa noktasında gelirken takım isyan hazırlığında olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre sezon başında anlaşılan prensiplerde esnek davranılmasına rağmen iyileştirme olmaması ile birlikte teknik heyetin istememesine rağmen TC uyruklu futbolcu Hasan Kaşıkara’nın performans düşüklüğü sebebiyle gönderilmek istenmesi, ayrılığı beraberinde getirdi.

TC'li oyuncu bugün ülkesine dönerken yönetimin de istifa noktasında olduğu ve bir başkanlık krizi yaşandığı öğrenildi.

Diğer futbolcuların isyan başlatma noktasında olduğu ve teknik heyet ile arkadaşlarını tekrar takımda görmek istedikleri öğrenildi.

Binatlı, beş haftası geride kalan ligde 6 puanla 11. sırada yer alıyor.

