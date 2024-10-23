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Haspolat'taki yangın kundaklama çıktı

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Haspolat'taki yangın kundaklama çıktı
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Haspolat’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği yangının kundaklama olduğunu açıklayan polis 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G (E-20) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yakıcı bir malzemeyle bina içerisindeki eşyaları ateşe verip, kundakladı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-42) tutuklandı.

Yangın sonucunda apartman sakinlerinden Derrick Bamfo Anpomah (E-24) yaşamını yitirmiş ve Jonathan Maukle Adjabeng (E-24) ise ağır yaralanmıştı.

Soruşturma devam ediyor.

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