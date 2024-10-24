KTSYD Omaç Başat Turnuvasında yarı final programı belli oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlandı.

Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. Kutlay Malek’in yönettiği son karşılaşmada dün akşam Tribün Kıbrıs, Yenidüzen’i 8-4 mağlup etti ve ilk dört sıralama belirlendi.

Buna göre maçlar sonunda turnuvada sıralama şöyle oldu.

1.Gelengül 9 Puan

2.Tribün 6 Puan

3.BRTK 3 Puan

4.Yenidüzen 0 Puan

Karşılaşmalar sonunda takımların birbirleri arasında maç sonuçlarına göre yarı final programı da belli oldu. Turnuva başında açıklandığı gibi 1x3 ve 2*4 şeklinde yarı final eşleşmeleri gerçekleşecek ve kazananlar final oynayacak.

YARI FİNAL PROGRAMI

31 EKİM PERŞEMBE

SAAT 19.00 GELENGÜL-BRTK

SAAT 20.00 TRİBÜN-YENİDÜZEN

FİNAL 6 KASIM ÇARŞAMBA SAAT 19.00



