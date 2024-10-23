Nurol Construction Dörtyol’dan süper transferler

Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü, şampiyonluk hedefi doğrultusunda aralarında Süper Lig tecrübesi bulunan 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Digitürk BTM Birinci Ligde 2024 – 2025 sezonuna iddialı bir kadroyla, şampiyonluk hedefiyle girme hedefinde olan Dörtyol Spor Kulübü, Nurol Construction ile önemli bir isim sponsorluğu anlaşması imzalarken, kadrosunu da önemli transferlerle güçlendirdi.

Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü, Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetim kurulu ile Nurol Construction direktörü Yunus Nurol’un girişimleriyle, sportif direktör Kağan Taşer ve antrenör Ahmet Taşer’in istekleri doğrultusunda aralarında Süper Ligde başarılı performanslar sergilemiş olan 8 transfer gerçekleştirdi.

Nurol Construction Dörtyol Spor Kulübü’nün yeni transferleri Berkant İstanbul, Burak Karabacak, Berke Zorba, Mehmet Ergün Çekiç, Yunus Almas, Tugay Yavuz, Teoman Zahteroğluları, ve kaleci Hasan Hüseyin Tanrıkulu oldu.

Berke Zorba geçtiğimiz sezon Dumlupınar’ın Süper Lig’deki en başarılı sezonunu yaşayan kadronun önemli isimlerindendi. Yine Dumlupınar’dan transfer edilen Burak Karabacak, geçtiğimiz sezon Esentepe’nin şampiyonluğuna büyük katkı koymuştu. Yine Dumlupınar’dan transfer edilen Mehmet Ergün Çekiç ise geçtiğimiz sezon Birinci Ligde Maraş savunmasının önemli isimleri arasında yer almıştı. Kaleci Hasan Hüseyin Tanrıkulu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Larnaka Gençler Birliği forması giymişti.

Yunus Almas, Tugay Yavuz ve Teoman Zahteroğluları geçtiğimiz sezon forma giydikleri takımlardaki performanslarıyla dikkat çekerlerken, yıllardır ülkemizde birçok takımda forma giymiş olan Türkiyeli golcü Berkant İstanbul, geçmişte Dörtyol forması altında Birinci Ligde Gol Krallığı yaşamıştı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

