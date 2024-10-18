Henüz çok gençti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Dörtyol sakini Feyza Yıldırım’ın genç yaşta hayata veda etti.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Feyza Yıldırım’ın vefatı, başta aile ve sevenleri olmak üzere bölgede derin üzüntü yarattı.

Yıldırım’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Dörtyol Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

