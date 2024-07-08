Otel lobisinde ölüm

Çatalköy’de önceki gün aniden rahatsızlanan 55 yaşındaki Nejat Kemal Yaycılı, yaşamını yitirdi.
Bir otelin lobisinde rahatsızlanarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nae kaldırılan Yaycılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaycılı’nın ölüm sebebi yapılacak otopside tespit edilecek.
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