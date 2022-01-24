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Minareliköy yasa boğuldu

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Minareliköy yasa boğuldu
Değirmenlik bölgesi köylerinden Minareliköy genç yaşta hayata veda eden sevilen bir simasına ağlıyor.
UBP Eski Milletvekili Zorlu Töre'nin yeğeni, kızkardeşi Ayşen Biryılmaz'ın kızı Türkan Biryılmaz genç yaşta hayata veda etti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Biryılmaz'ın erken vedası sevenlerini yasa boğdu. 
Cenazesi bugün öğlen namazının ardından Minareliköy'de toprağa verildi.
 
 
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