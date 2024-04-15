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Mersinlik eski muhtarına ağlıyor

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Mersinlik eski muhtarına ağlıyor
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Tatlısu bölgesinin küçük köylerinden olan Mersinlik sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Trabzonlu olan Kıbrıs Gazisi ve  Mersinlik köyü eski muhtarı İbrahim Aydın bugün vefat etti.
Bir süreden beridir Isparta’nın Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Aydın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Mersinlik köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında aile mezarlığına defnedilecek.
 
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