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Meriç, bir çınarını daha kaybetti

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Meriç, bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin küçük köylerinden  Meriç sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Meriç köyünün çınarlarından olan Ayten(Nedime) Alagözlü dün vefat etti.
Alagözlü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Meriç Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Meriç Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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