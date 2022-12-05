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Meral Basri hayatını kaybetti

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Meral Basri hayatını kaybetti
Geçitkale bölgesinin şirin köylerinden biri olan Mallıdağ köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mallıdağ sakinlerinden İlkay Avşanlı ve Ahmet Basri'nin kardesi olan Meral Basri bugün hayatını kaybetti.
Basri'nin cenazesi bugün Mallıdağ Camisi'nde kılınacak ikindi namazina müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mallidağ köy mezarliğına defnedilecek.
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