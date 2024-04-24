Serkan Bulak anı turnuvasıyla anılacak

BTM 2. Lig ekibi Çayönü Kulübü tarafından organize edilen 2. Serkan Bulak Anı Turnuvası Pazar günü 4 takımın katılımıyla yapılacak

Necati KÜLAHLILAR

Ülke futboluna uzun yıllar futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet veren merhum Serkan Bulak anı turnuvasıyla yeniden anılıyor.

BTM 2. Lig ekibi Çayönü Kulübü tarafından organize edilen 2. Serkan Bulak Anı Turnuvası Pazar günü 4 takımın katılımıyla yapılacak. Turnuvada bölge kulüplerinden Çayönü, İncirli, Türkmenköy ve Güvercinlik Kulübü’nden takımlar mücadele edecek.

Konuyla ilgili Çayönü Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“İki yıl önce kaybettiğimiz, kaptanımız, abimiz, hocamız, köyümüz gençliğine hiç bir karşılık beklemeden yıllarca hizmet eden büyüğümüz Serkan Bulak anısına, 28 Nisan Pazar günü İncirli Stadyumu’nda gerçekleşecek turnuvaya tüm bölge halkı davetlidir.”

